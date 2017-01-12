張榕容52赫茲女女戀 魏德聖認為她很帥

演員張榕容在「52赫茲我愛你」和演員李千娜飾演一對女同志戀人，導演魏德聖今天說，時常看到張榕容的訪問，感覺「很像男生、很帥」，就設定她演女同志，很亮眼。

「52赫茲我愛你」今天下午舉行上片記者會，導演魏德聖帶著演員林慶台、張榕容、林忠諭（小玉）、舒米恩．魯碧、米非、莊鵑瑛（小球）亮相。

片中張榕容和李千娜飾演一對女同志戀人，魏德聖表示，之前常在媒體上看到張榕容訪問，感覺「很像男生、很帥」，也覺得張榕容和李千娜搭，兩個人的感覺很亮眼。

張榕容今天也說，過去她演的角色都比較「小清新」，有點憂鬱，但她其實是「女漢子」。

魏德聖這次找了4位歌手演出，沒選「知名」歌手，原因是「對超級巨星的歌手，會很怕像是在拍他們的MV」，也怕觀眾會很難投射，因此找了在音樂圈有點知名度，但又不到家喻戶曉的歌手，讓觀眾看了很有親切感。

音樂劇電影「樂來樂愛你」橫掃今年金球獎，得到不少大獎，魏德聖說，因為有「樂來樂愛你」走在前面，希望能讓觀眾更願意進戲院看「52赫茲我愛你」。

「52赫茲我愛你」26日全台上映。1060112

(中央社)