陸股下殺收黑 短線拋售機率增
陸股今天走勢疲軟，上午盤多在平盤上下量縮狹幅震盪，下午盤則由紅翻黑震盪走跌。終場上證綜指收3119.29點下跌17.46點，跌幅0.56%；兩市成交量合計人民幣3637.24億元。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天以平低盤開出，多空處於觀望狀態，指數在平盤上下狹幅震盪；雖然上午盤暫收小紅，但下午盤多頭欲振乏力，空方取得優勢，指數由紅翻黑一路走跌，終場收3119.29點下跌17.46點，跌幅0.56%。
深圳證券交易所成份股價指數（深圳成指）今天走勢與上證綜指大致相同，但跌幅稍大，終場收10131.23點下跌84.25點，跌幅0.82%。
新浪財經分析，不論是成交量或指數表現，今天A股表現乏善可陳，陸股短線資金面偏緊，加上春節長假臨近，資金進場加碼意願不高，市場短線將維持震盪格局，投資人應會趁勢出清。1060112
(中央社)
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