草屯鎮少見政治風暴 五位議員為一紅布條激憤

▲就因該條紅布條，引起草屯鎮掀起一場不小的政治大風暴。（楊樹煌攝）

▲縣長林明溱〈右3〉由里長賴怡伶、縣議員黃文君、李洲忠、簡景賢及敦和宮主委林宜裕等人陪同會勘碧山路完成封層，當地婦女馬上跑出來向縣長和議員致謝。（楊樹煌攝）

▲南投縣府工務處技術人員，向前來會勘的縣長林明溱〈右2〉簡報工程進度。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮碧山路的年貨大街，經縣府全面封層後，馬上呈現完整舒暢又平坦的路面。（楊樹煌攝）

草屯鎮今〈12〉日下午出現少見的政治大風暴，只因一條紅布條「感謝此路段由林永鴻議員向縣府爭取 草屯鎮民敬謝」，引起其他5位議員和中山里長賴怡伶等群情激憤，馬上要求縣長林明溱到場澄清，證明真正關心的是那些議員，未關心的郤是拉紅布條獨攬搶功人，才讓風波止息。

草屯鎮的碧山路是年貨大街主要道路，最近因施作汙水下水道工程，造成路面高低不平，民眾通行極為不便，尤其機車騎士常有摔傷的交通安全顧慮；因而經由草屯地區所有議員共同向縣長爭取加速全面封層。

縣長因鑑於地方需求孔急，隨即要求工務處動支209萬元縣府自籌款以及營建署補助款34萬元，馬上進行封層，目前已完工，呈現完整舒暢又平坦的路面，高效率的作為，讓當地居民都額首稱慶。

沒想到道路封層後，街頭馬上出現「感謝此路段由林永鴻議員 林永安代表向縣府爭取 草屯鎮民敬謝」的紅布條高掛，立即引起爭取封層議員簡景賢、黃文君、李洲忠、簡峻庭及簡賜勝等人的不滿，認為真正爭取的人未邀功，怎沒爭取的人反倒拉布條搶功？

今天下午，群體議員為了不讓是非混淆，力邀縣長林明溱前來當公道伯；經縣長到場後，直指封層工程確是由3位簡姓議員和黃、李議員向他所爭取，跟拉紅布條的無關，由於街坊各店家見到縣長和議員前來會勘，都上前向縣長稱頌「行動縣長有效率」，並紛向議員們表達感謝之意，才使紛爭案獲得止息。

(中時)