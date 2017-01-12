演習要環保 美軍研發生物分解彈藥
美國陸軍正在開發對環境友善的彈藥，不只是無毒害，還打算將子彈轉變成種子，能夠在演習完後發芽成為植物，以確保軍事訓練區不會成為污染的土地。
大眾機械(Popular Mechanics)報導，美國陸軍是世界上消耗武器最大的軍種，在美國國內以及海外基地也經常有各類型的實彈演習，耗用各種類型的彈藥，包括120公釐坦克炮彈、81公釐迫擊砲彈，以及5.56公釐步槍子彈等，但是這些彈藥會殘留各種汙染物，現在制式槍彈、炮彈的火藥推進劑的無煙火藥以硝基胺和金屬粉的調配，在土地上逐漸積累會產生潛在的危害，包括毒性以及危害性；曾經發生過農民試圖用焚燒的方式整理廢棄靶場，給果廢棄的彈殼被引燃，造成農的燒傷。
有個新創企業正在開發可被生物分解的彈藥，他們發表的研究論文中指出，他們利用竹纖維混入火藥中，使火藥可被生物分解。美國軍方得知後決定支持這項研究，並希望彈藥包含基因工程化的植物種子，他們希望在演習完畢的幾個月後，演習場就會長出能夠復育環境的植物，以加速清除土壤污染物。
目前這種生物分解彈藥是做為訓練彈來使用，而不是將用於實戰中的彈藥，主要原因是美國經常在其他盟邦的國土裡演習，比如德國、義大利和日本，在維持友邦安全的軍事訓練後，產生了一堆汙染的土地，會造成盟友國家人民對美國的反感，因此解決演習區污染問題是一個需要重視的課題。
(中時電子報)
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