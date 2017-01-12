品冠謝愛妻「懂粗暴」婚姻週年獻鑽石項鍊
「幸福人夫」品冠12日與愛妻Jennifer婚姻邁入５周年，他在臉書高調放閃：「親愛的，五週年快樂，能一直這樣愛著你，也一直這樣被你愛著，是最最幸福的事！」感性文字更如歌詞般，「我看起來很溫和，但只有你懂我的脾氣；我看起來很陽光，但只有你懂我的脆弱；我看起來很穩重，但只有你懂我的幼稚；這五年過得很快，也許是因為太美好。」其中一句「我看起來很紳士，但只有你懂我的粗暴」更讓人看得驚呼，留給粉絲想像空間。
他不忘提到一對寶貝兒女，感謝說：「Jayden跟Vivian的出現更讓我體會圓滿！與其說我給你一個安全的港灣，不如說是你為我築了一道永遠的彩虹！Love U Always。」夫妻倆提前慶祝吃飯，品冠更送上價值６位數的鑽石項鍊、耳環給老婆大人，他12日飛往上海為演唱會彩排，14日演唱會當天老婆無法「愛相隨」觀看，將在天津舉辦公司尾牙。
(中時)
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