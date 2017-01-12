「卡達錢淹腳目」 中東小國坐擁11兆全球資產

中東島國卡達，是全球人均最富裕的國家。圖為國營卡達航空的航班。（達志影像/Shutterstock）

位於中東地區的島國卡達（Qatar），雖然國土面積僅1.1萬平方公里、人口不及台北市，卻坐擁全球高達3,350億美元（約11兆台幣）的資產項目，該國的主權基金（Sovereign Wealth Fund）更名列全球第14大，讓卡達成為全世界人均最富裕的國家，名副其實的「卡達錢淹腳目」。

據彭博社（Bloomberg）報導，位於波斯灣（Persian Gulf）地區的小國卡達，是目前全球人均最富裕的國家。國小志氣高，利用該國高額的主權基金向外投資，如今已坐擁如福斯（Volkswagen AG）、鑽石名牌蒂芙尼（Tiffany & Co）、中國農民銀行等大型集團共3,350億美元（約11兆台幣）的資產項目。聰明的卡達，選擇不過度倚賴石化業的收入，分別在英國、俄國、美國和亞洲地區，砸下重金進行多元投資。其中最高知名度的莫過於國營的卡達航空（Qatar Airways）對西甲足球豪門巴塞隆納隊（FC Barcelona）的贊助，讓卡達從體育到航空、再從房地產到銀行，都能看見他們的身影。

卡達首都杜哈市區的空拍全景。（達志影像/Shutterstock）

現任卡達君主塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼（圖左）和摩洛哥國王穆罕默德六世（圖右）。（圖/美聯社）

卡達，於1971年脫離英國獨立，由阿勒薩尼家族（Al Thani）統治。境內蘊藏天然氣含量全球第三，但有鑑於全球石油價格的不穩定，於2005年創立以「卡達投資局」（Qatar Investment Authority）為名的主權基金，利用國內石油與天然氣賺來的大批財富，對外進行各種投資、購買與併購。至今卡達投資局名下共持有包含卡達航空、卡達國家銀行（Qatar National Bank）、福斯汽車、瑞士商品巨擘嘉能可（Glencore）、俄羅斯石油公司（Rosneft）、巴克萊銀行（Barclays Plc）等知名企業的股份或營運權，並在2011年買下法甲豪門巴黎聖日耳曼隊（Paris Saint-Germain Football Club），跨足領域不勝枚數。

亞洲市場也是卡達投資的主力市場之一，光是2014年就在亞洲投入約200億美元（約6,600億台幣）的資金，更在北京與新德里增設投資辦公室。去年度更是投資動作頻頻，先是從黑石集團（BlackRock Inc.）手中以25億美元（約825億台幣）買下新加坡最大辦公大樓- 亞洲廣場1號，更大舉投資香港百貨業利福國際（Lifestyle International Holdings）和李嘉誠的企業，並資助大陸的中信銀行（China Citic Group）約100億美元（約3,300億台幣）的資金。而年尾最大投資，就是聯合沙烏地王室和日本軟體銀行（SoftBank Group Corp.），共同出資約1千億美元（約3.3億台幣）成立新的科技研發基金，不僅震驚全球科技業、也讓外界再次見識到卡達的雄厚財力。

(中時電子報)