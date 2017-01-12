避開沖之鳥？海巡署巡護艦今啟航護漁

被質疑護漁不力，巡護七號下午將前往沖之鳥護漁。（陳鴻偉翻攝）

我國漁船11日在沖之鳥海域作業時，遭日本海上保安廳驅趕，農委會漁業署第一時間，廣播要求漁船「避開」，被外界質疑蔡政府因親日而放棄護漁，海巡署下午指出，我方「巡護七號」經整補後，已於12日下午啟航，進行為期15天，今年第1航次的「中西太平洋公海巡護任務」，強調保護國人的決心。

海巡署表示，為維護漁民作業權益，將持續與外交部及漁業署保持密切聯繫，掌握日方作為及我漁船動態，後續將視該海域情勢發展，以及我方漁船作業情形，彈性調整巡護勤務，確保漁民作業安全。

海巡署強調，政府護漁決心堅定，護漁行動絕不打折扣，日本的「沖之鳥」，不能主張擁有200海浬專屬經濟海域，這是我方一貫立場，政府對於維護漁民權益不會改變。

(中時)