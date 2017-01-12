斥資7億元 馬偕將在台東蓋癌症大樓
後山民眾有福！台東縣人口少，癌症死亡率卻是全台最高，馬偕醫院今宣示將斥資7億元，打造台東第一座癌症醫療大樓，同時添購正子攝影、直線加速器等設備，讓患者從篩檢、診斷、治療到照護、安寧都可在地完成，不必大老遠跑到外縣市。
馬偕醫院台東分院完成醫療財團法人章程修訂後，今正式掛牌為馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院，並舉辦慶祝儀式，董事長劉伯恩宣示，除擴充現有癌症整合照顧，也將打造一棟癌症醫療樓，增加就醫親近性。
台東縣人口僅22萬人，過去由於醫療資源較少，加上民眾健康意識偏低，一直是全台癌症死亡率最高的地方，標準化死亡率每10萬人口為163.3人，遠高於全國平均128。
在偏鄉地區，從前端篩檢到後端檢查、治療，病患都處於相對弱勢的情況，以免費做乳房篩檢的乳房X光攝影車為例，台北就有12台，幅員廣大的台東竟只有1台，即便確診罹病，許多人也只能到外縣市就醫。
台東馬偕院長王功亮本身為婦癌專家，他近2年來，積極籌設東馬的癌症病房、化療注射專區，並引進核子醫學科，也整合癌症醫療團隊，讓病人從確診到開刀、化療，都有個管師協助，不必在冷冰冰醫院中孤軍奮鬥。
王功亮說，新的癌症大樓，希望添購更多設備，像是正子攝影、放射治療相關儀器，甚至打算引進達文西機器手臂，讓癌症治療更準確、高效率。新大樓建築加設施設備費用達7億元，已研擬募款計畫，預計2年內完工，屆時可讓更多重症民眾在地就醫。
癌症治療除硬體設備，也需要專科醫師，東馬現在就有全台東唯一一名放射腫瘤科專科醫，馬偕總院長施壽全說，將更積極培訓專科醫師，提升癌症醫療品質。
東馬副院長黃志銘是耳鼻喉科醫師，專做頭頸癌治療，已在台東行醫超過20年，他當初只是例行輪調到東部，因發現許多口腔癌、鼻咽癌患者的需求，毅然決然留下，如今癌症大樓將設立，他希望藉此提升台東患者在地治療的比率，免於奔波之苦。
(中時)
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