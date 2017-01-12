廢歐記健保 美參院通過程序措施

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美國聯邦參議院今天投票表決，通過指示關鍵委員會起草廢除歐巴馬總統招牌健保計畫的決議，採取拆除歐記健保的首項具體動作。

路透社報導，聯邦參議院今天以51票對48票通過這項決議。決議將送到聯邦眾議院，預定在本週投票表決。廢除歐記健保是參眾兩院共和黨議員和總統當選人川普的首要之務。

共和黨曾表示，廢除歐記健保恐耗費數月時間，提出替代方案可能要更久。但共和黨議員在川普要求加快腳步後，面臨壓力。川普昨天表示，廢除歐記健保和推出替代方案「基本上應同時」。

約2000萬名之前未納入任何醫療保險的美國民眾，因為正式名稱為平價醫療法的歐記健保而擁有醫療保障。

共和黨抨擊政府推出歐記健保好大喜功，數度採取法律和立法行動，想廢除歐記健保。共和黨表示，他們想撤下歐記健保，賦予州政府更多掌控權，而不是聯邦政府。

但近來部分共和黨人對黨內想藉投票表決，廢除歐記健保，而達共識的替代方案卻付之闕如的策略，表達疑慮。1060112

(中央社)