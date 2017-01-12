鼓勵汰換二行程機車 中市加碼7100萬元

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為改善空汙，台中市長林佳龍今天宣布，台中市將加碼補助7100萬元，鼓勵市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，預計3年內全面汰除二行程機車。

台中市環保局今天在市府舉辦「加碼補助除舊機，汰舊換購好時雞」啟動記者會，包括台中市4大機車公會及巨大機械工業公司、睿能創意營銷公司、三陽車業、光陽車業、中華汽車電動二輪車公司等5大知名業者皆共襄盛舉，林佳龍在環保局長白智榮陪同下進行啟動儀式，宣告今年汰換二行程機車及新購電動二輪車額外加碼補助7100萬元。

林佳龍表示，台中市的二行程車機車還有約18萬輛，去年總計已汰除4萬322輛二行程機車，今年新春期間送給市民「新春大紅包」，再加碼7100萬元擴大補助汰換電動機車，預計可淘汰3萬5000輛。感謝企業界共同參與加碼補助，盼3年內將二行程機車完全淘汰。

林佳龍指出，今年加碼補助計畫，台中市有2項全國第1、1項首創，包括市民汰舊換購電動機車每人加碼1萬5000元是6都最高金額、中低收入戶汰舊換購電動二輪車加碼補助2萬6800元是全國最高金額，至於市民汰舊換購自行車加碼補助3000元則是全國首創；另純淘汰二行程機車獎勵金也加碼1500元，歡迎市民踴躍申請，共同維護空氣品質。

環保局表示，二行程機車屬早期生產機車，引擎室中汽油混添機油燃燒，因此二行程機車汙染遠大於四行程機車與一般汽車，其中碳氫化合物（HC）汙染量，二行程機車平均檢驗結果為四行程機車的17倍，一氧化碳（CO）量約為2倍，是造成空汙的元兇之一。1060112

(中央社)