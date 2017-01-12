行政院：未打壓葉金川 請民眾踴躍捐血

台灣血液基金會董事長葉金川說，他因行政院要求辭職。行政院發言人徐國勇今天回應，從來沒有打壓過葉金川，「不要有被害妄想症」，徐國勇並呼籲大家踴躍捐血，不要受此事影響。

台灣血液基金會的房產和人事引發外界質疑為國民黨附隨組織，並遭檢舉為不當黨產，葉金川今天表示，衛福部相關人士對他說「行政院希望你辭職」，他痛批「一個政府用這麼冷血的心態，來看血液事業」。

徐國勇下午召開記者會表示，要明確、嚴肅向葉金川及全國民眾回應，行政院從來沒有打壓過葉金川，「不要有被害妄想症」。行政院肯定葉金川對台灣社會的貢獻，但對葉「無緣無故砲打行政院」感到非常遺憾。

徐國勇表示，對葉金川辭職一事，這是葉的個人行為，以及跟血液基金會之間的契約關係，跟行政院無關，行政院尊重葉金川的個人決定。

徐國勇說，媒體報導對血液基金會的質疑，跟行政院全然無關，報導中也有提到是台灣百合正義聯盟檢舉，葉金川應該去問這個聯盟，怎麼會砲打行政院？葉不應該揣測、妄想行政院打壓他，這對行政院不公平。

他說，接到檢舉的不當黨產處理委員會，是獨立行使權力的機關，黨產會接到檢舉當然會去調查，行政院不會去干涉，且黨產會也對外聲明，血液基金會不是優先調查項目。

徐國勇表示，血液基金會對台灣社會的貢獻，大家有目共睹，捐血是社會公益行為，他個人就曾經捐血多次，因為有B肝帶原才停止。血液基金會在威權時代就成立了，當然董事很多都是國民黨大官，但不應把公益事業扯上政治，「難道我們因為有政黨立場就不捐嗎？」

徐國勇並當場秀出他呼籲捐血的照片，呼籲民眾繼續踴躍捐血，不要因為這個事件影響捐血熱情，影響醫療用血。

媒體詢問，葉金川提到，衛服部說是行政院要他辭職避風頭？徐國勇回應「從來沒這個動作，為什麼要避風頭？」葉金川說有人LINE他，就請葉「把那個人講出來」。1060112

(中央社)