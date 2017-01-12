法前總理總統選舉政見 要盡量減少移民
法國前總理費雍代表中間偏右派參加法國總統大選，他發表移民相關政見，主張「堅決管制移民，盡量減少數量」，除了重建庇護制度，還應實施移民限額制。
費雍（Francois Fillon）隸屬共和黨（LR），代表中間偏右派競選總統，以民調來看，是目前最有可能當選的參選人，但近期因醫療保險改革政見遭批評，支持率有下滑趨勢。
他昨天在尼斯（Nice）發表移民政見時說，法國自古以來就有接納遭受迫害者的傳統，但應有合理範圍，法國現在約有600萬人失業、900萬人陷於貧窮，在此情況下，「應堅決管制移民，盡量減少數量」，不僅要打擊非法移民，還要減少合法移民到最低限度。
費雍說，法國雖然慷慨，但不是一個拼湊來的國家，領土也不是毫無限制，法國有權選擇誰可以移入，也有權要求外國人遵守規則和習俗。
因此，他主張「重建庇護制度，終止濫用現象」，審查一份庇護申請案的最長期限應控制在120天內，若申請遭拒，應強制當事人離開法國，而目前只有4%申請被拒的人真的離開法國，其餘的仍非法滯留。
費雍在移民政策上採取較強硬的立場，但他對非法移民的孩子相對寬容。他說，道德上不可能限制非法移民的孩子的就學權利，孩子是無辜的，「確保他們就學，是法國的光榮」。
他還支持實施移民限額制，依據法國的經濟需求和接納能力，由國會決定每年接納移民的額度。
費雍重申，應改革允許人員在申根區內自由行動的申根協議，申根區的邊境必須系統性地實施身分查驗和管制，若歐洲邊境未受妥善保障，法國會自行在國界上建立長期的、真正的管制。1060112
(中央社)
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