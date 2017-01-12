就甘心！向日葵護理長 守護癌友25年
護理長像向日葵，守護癌友25年！台東馬偕癌症中心護理長張虹珠對病人關懷備至，曾化解乳癌母與兒子多年心結；也為癌末男舉辦病房婚禮，一圓他與交往10多年女友結婚的願望。她希望自己像向日葵，充滿陽光希望，成為患者徬徨時的浮木，陪他們走過生病歷程，甚至走向人生終點。
今年47歲的張虹珠是屏東人，25年前到東馬服務，從此落地生根，過去她專做社區照護，看見許多病患因醫療資源缺乏而延誤甚至無法就醫。
張虹珠說，早期篩檢觀念不普遍，加上生活習慣、工作壓力、經濟因素等，許多口腔癌病人，一直到很末期才就醫，過去也較少癌症整合照護觀念，病人可能因怕麻煩、心理過不去、沒錢甚至單純的恐懼而不願就醫，病拖著愈來愈嚴重。
張虹珠近幾年投入東馬的癌症整合照護，除將醫療與社會救助、心理諮商資源整合，甚至規畫「病情告知」的課程，教醫師們如何在顧及患者情緒的情況下，告知罹癌訊息，希望給患者最貼心的照顧。
她說，醫療團隊像朋友一樣，陪伴在病人身邊，當他們無助、徬徨時，可以給予專業建議與心靈支持，曾協助過一名50多歲的肝癌患者圓夢，在病房舉辦婚禮，還找牧師證婚，幫忙準備婚紗、買喜糖，讓病人在離開前，能夠了結心願，給交往10多年的女友名分。
遇到親子關係、家庭關係不佳的患者，張虹珠也會協助解開心結，她說，東馬的癌症病房叫「向日葵病房」，期許醫護人員與病人都和向日葵一樣，用陽光與笑臉迎人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。