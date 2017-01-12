就甘心！向日葵護理長 守護癌友25年

台東馬偕護理長張虹珠已經服務25年，非常關心癌症病患。（廖珮妤攝）

護理長像向日葵，守護癌友25年！台東馬偕癌症中心護理長張虹珠對病人關懷備至，曾化解乳癌母與兒子多年心結；也為癌末男舉辦病房婚禮，一圓他與交往10多年女友結婚的願望。她希望自己像向日葵，充滿陽光希望，成為患者徬徨時的浮木，陪他們走過生病歷程，甚至走向人生終點。

今年47歲的張虹珠是屏東人，25年前到東馬服務，從此落地生根，過去她專做社區照護，看見許多病患因醫療資源缺乏而延誤甚至無法就醫。

張虹珠說，早期篩檢觀念不普遍，加上生活習慣、工作壓力、經濟因素等，許多口腔癌病人，一直到很末期才就醫，過去也較少癌症整合照護觀念，病人可能因怕麻煩、心理過不去、沒錢甚至單純的恐懼而不願就醫，病拖著愈來愈嚴重。

張虹珠近幾年投入東馬的癌症整合照護，除將醫療與社會救助、心理諮商資源整合，甚至規畫「病情告知」的課程，教醫師們如何在顧及患者情緒的情況下，告知罹癌訊息，希望給患者最貼心的照顧。

她說，醫療團隊像朋友一樣，陪伴在病人身邊，當他們無助、徬徨時，可以給予專業建議與心靈支持，曾協助過一名50多歲的肝癌患者圓夢，在病房舉辦婚禮，還找牧師證婚，幫忙準備婚紗、買喜糖，讓病人在離開前，能夠了結心願，給交往10多年的女友名分。

遇到親子關係、家庭關係不佳的患者，張虹珠也會協助解開心結，她說，東馬的癌症病房叫「向日葵病房」，期許醫護人員與病人都和向日葵一樣，用陽光與笑臉迎人。

(中時)