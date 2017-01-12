為90歲阿嬤圓明星夢 高中生拍微電影奪獎
高齡90歲的郭玉瓊喜愛唱歌，年輕時的夢想就是成為明星，即便年紀大了，仍喜愛站在舞台上、將歡樂帶給大家，為幫她圓夢，新民高中林冠妤、戴明格等12名學生，花費1個月時間拍攝微電影「愛無限大－奶奶的明星夢」，奪下教育部「青春記憶－感動無限」微電影徵選特優獎。
就讀普通科三年級的戴明格說，去年透過學校美術課跨人文、服務學習課程，深入台中市南區福順社區關懷銀髮族，進而結識郭玉瓊，在訪談中發現阿嬤的夢想，便希望藉由微電影的拍攝幫阿嬤圓夢。
這部電影以戴明格與就讀資料處理科的林冠妤結識開始，談論銀髮族服務，並融入郭玉瓊參加105年台中市舉辦的「阿公阿嬤銀髮活力SHOW」比賽時的打鼓與練習情況，可說是結合紀錄片與故事論述的影片，在徵選中打敗來自全台19所學校，奪下唯一特優。
「這是我孫啦！」滿頭白髮的郭玉瓊開心看著學生拍攝的微電影，忍不住笑了起來，她說，知道學生想拍片很開心，一口就應允了，剛開始面對鏡頭有點放不開，但放鬆後就輕鬆許多。
(中時)
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