男子手持咖啡包 驗毒陽性反應遭逮

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桃園市大溪區蔡姓男子因持毒咖啡包被警方查獲。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪區蔡姓男子12日凌晨在馬路行走時，見到巡邏警方竟相當慌張，因此警方向其盤查，發現男子手持毒咖啡包，男子才坦承毒品是向不明男子購買來吸食，警方訊後也依違反毒品防制條罪嫌移送法辦。

大溪警方表示，蔡姓男子所持咖啡包印有「JORDAN 23」、「THE DEVIL」字樣，明顯與其他咖啡包不同，經檢測對安非他命類藥物及愷他命藥物呈陽性反應，將持續追蹤毒品來源。

(中時)