春節連假 郵局照常投遞快捷郵件

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春節連續假期，郵局仍提供快捷郵件投遞服務。（資料照／廖德修攝）

106年1月27日至2月1日春節連續假期，各地郵局一律停止營業。惟連續假期首（27）日仍照常投遞限時及包裹郵件，並收攬信筒（箱）限時郵件。

而為了因應顧客交寄快捷郵件需求，春節連續假期仍照常投遞快捷郵件，並開放全臺20處郵局郵務科（快捷股）及駐有守衛或保全之郵局郵務股，收寄國內、國際快捷郵件。

另外，臺北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號），則提供收寄國際快捷郵件服務。

至於各地郵局所設之自動櫃員機、開放式信箱間以及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務。

(中時)