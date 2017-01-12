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「療癒農園」鼓勵勞務役受刑人：心動要行動

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／雲林報導
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「療癒農園」鼓勵勞務役受刑人：心動要行動
因脊髓損傷坐輪椅多年的李志琴（左），多年來和正常人合作「手腦並用」不曾懈怠失志，散發正能量，右為斗六市長謝淑亞。（周麗蘭攝）
「療癒農園」鼓勵勞務役受刑人：心動要行動
李志琴從玉米領悟人跟與玉米一樣，放在抽屜沒有用處，種在土裡才能結穗，人也要走出自怨自艾的象牙塔。（周麗蘭攝）
「療癒農園」鼓勵勞務役受刑人：心動要行動
李志琴指導勞務役者上工（周麗蘭攝）

前雲林縣脊髓損傷者協會理事長李志琴比正常人認真打拚，把農場打造成療癒農園，園裡種的植物、養的動物都有寓意，用來鼓勵自己與他人，至少200名服勞務役受刑人在他的農園受益過。

64歲李志琴年輕時任職冷凍廠，就任廠長前夕自屋頂摔下，頭頸以下全部癱瘓；練習抬起臀部就花3年，此後改坐電動輪椅指導妻子種鳳梨，迄今28年。

李志琴有一套自我鼓舞的辦法，去年徵得胞弟同意，2人共同提供古坑鄉棋盤村農地，獲農委會水保局補助打造成「社會療癒農園」。

李志琴常以台語問四肢健全的參訪者「你正不『正常』？」給人一記震撼。他說身障者最怕被說不正常，所以他在園區種了羅漢松，自我解嘲「我嘛有『種松』（諧音正常）。」

2010年起雲林地檢署提供勞務役人力協助脊損損傷協會，近年也跟他一起下田，李志琴是教練也像教官，讓服役者埋頭苦幹心服口服。

他的認真打動很多人，64歲了還自豪「我很打拚」，斗六市長謝淑亞深刻體驗農園故事既「療癒」又「療育」，感染他一路向前的勇氣。

李志琴說，從種玉米領悟到人跟與玉米一樣，放在抽屜沒有用，種在土裡才能結穗，人也要走出自怨自艾的象牙塔，心中有想法還要有行動，不能講講而已。

但曾有受刑人聽了與他唇槍舌戰「心中最想的是喝酒和抽菸！」他回答「但這兩樣東西農園都沒有！」

療癒農園有虎皮蛙與金線蛙，他也藉此鼓勵病友們像虎皮蛙一樣在警覺下存活，不要像金線蛙靠保護色等死。

(中時)

關鍵字：療癒農園受刑人
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