駐奈代表處被摘牌 陸委會批無理挑釁

大陸與奈及利亞簽署堅持「一中原則」聯合聲明並要求我駐奈及利亞辦事處摘牌遷移，陸委會12日回應表示，大陸持續在國際操作一中原則，以零和思維打壓臺灣國際空間，傷害臺灣人民感情，對兩岸關係造成極為負面的影響，對此種無理挑釁的作為表達強烈的不滿。

陸委會表示，對於奈及利亞與中國大陸簽署堅持「一中原則」的聯合聲明，以及奈國配合中共要求我駐奈及利亞辦事處摘牌遷移事，我外交部已表達嚴正抗議與譴責。

陸委會指出，自去年520以來，中國大陸持續在國際間操作「一中原則」，以零和思維打壓臺灣國際空間，傷害臺灣人民感情，對兩岸關係造成極為負面的影響，陸委會對此種無理挑釁的作為表達強烈的不滿，認為此與中國大陸口口聲聲強調的推動兩岸關係和平發展恰恰背道而馳。

陸委會呼籲中國大陸應客觀務實看待兩岸現狀，尊重中華民國是主權國家的事實，以及正視臺灣2300萬人民對捍衛國家尊嚴及民主之堅定信念；兩岸應務實溝通，才能真正化解分歧。

(旺報)