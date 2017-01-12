日公務船巡沖之鳥 漁業署竟要漁民避開
日本昨日晚間派公務船前往沖之鳥海域巡邏執法，漁業署竟然透過廣播要求我方漁船當該海域上作業的迴避，外界批，在公海作業也要躲躲藏藏，政府根本自我矮化、逢日腿軟。對此，漁業署表示，請漁船迴避是為了避免雙方衝突，造成生命財產損失。
昨日晚間6時至7時之間，我國有3到4艘在沖之鳥海域附近作業，但日本海上保安廳要派公務船前往巡邏執法，為此，農委會漁業署發布漁船緊急通知，透過廣播要求我方漁船先行避開，以免造成無謂的損失，同時也表達將透過外交部循管道向日本表達，該海域屬於公海，勿干擾我方漁船正常作業。
事件曝光後，外界批評，一月通常是漁民休息保養船隻的時期，這時還會出發捕魚，相較之下都比較困苦，才會趕在農曆年前多補點漁獲好過年，如今連基本的權益都無法保障，馬政府時代的做法是派海巡保護漁船，捍衛我國漁船權益，但蔡政府卻是叫漁船先避開，逢日就腿軟，根本是自我矮化、龜縮。
對此，漁業署副署長黃鴻燕也證實有請台灣漁船迴避。黃鴻燕說，我方認為沖之鳥海域是公海，台灣漁船可以作業，但日方卻主張該海域是他們的經濟水域，所以目前確實存在爭議，當海域出現爭議時，國際上普遍的做法還是以力求避開爭端為主，假如因為沒有通報，雙方出現進一步衝突，我方難免會遭遇損失，「我們不樂見」。
黃鴻燕指出，去年台日海洋事務合作對話雖沒達成協議，但至少確立了雙方要設立漁業工作小組確保溝通管道暢通的立場，目前對話機制都在，沒有中斷，至於要不要加強護漁，則須經跨部會會談，依我方最後的共識而定。
(中時)
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