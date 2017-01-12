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日公務船巡沖之鳥 漁業署竟要漁民避開

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漁業署緊急通報
漁業署11日晚間緊急通報5艘在沖之鳥礁公海作業的東港與琉球籍漁船迴避日本海上保安廳公務船巡邏，琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，這不是間接承認公海是日本海域嗎？（琉球區漁會提供/中央社）

日本昨日晚間派公務船前往沖之鳥海域巡邏執法，漁業署竟然透過廣播要求我方漁船當該海域上作業的迴避，外界批，在公海作業也要躲躲藏藏，政府根本自我矮化、逢日腿軟。對此，漁業署表示，請漁船迴避是為了避免雙方衝突，造成生命財產損失。

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昨日晚間6時至7時之間，我國有3到4艘在沖之鳥海域附近作業，但日本海上保安廳要派公務船前往巡邏執法，為此，農委會漁業署發布漁船緊急通知，透過廣播要求我方漁船先行避開，以免造成無謂的損失，同時也表達將透過外交部循管道向日本表達，該海域屬於公海，勿干擾我方漁船正常作業。

事件曝光後，外界批評，一月通常是漁民休息保養船隻的時期，這時還會出發捕魚，相較之下都比較困苦，才會趕在農曆年前多補點漁獲好過年，如今連基本的權益都無法保障，馬政府時代的做法是派海巡保護漁船，捍衛我國漁船權益，但蔡政府卻是叫漁船先避開，逢日就腿軟，根本是自我矮化、龜縮。

對此，漁業署副署長黃鴻燕也證實有請台灣漁船迴避。黃鴻燕說，我方認為沖之鳥海域是公海，台灣漁船可以作業，但日方卻主張該海域是他們的經濟水域，所以目前確實存在爭議，當海域出現爭議時，國際上普遍的做法還是以力求避開爭端為主，假如因為沒有通報，雙方出現進一步衝突，我方難免會遭遇損失，「我們不樂見」。

黃鴻燕指出，去年台日海洋事務合作對話雖沒達成協議，但至少確立了雙方要設立漁業工作小組確保溝通管道暢通的立場，目前對話機制都在，沒有中斷，至於要不要加強護漁，則須經跨部會會談，依我方最後的共識而定。

(中時)

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關鍵字：漁船海域作業漁業署公務
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