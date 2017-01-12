基隆海巡添新戰力 百噸巡防艇服役

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海巡署規劃至民國108年間購建100噸級巡防艇共28艘，基隆海巡隊配賦的新式100噸級PP-10063艇，今天下午2時抵達碼頭，加入服勤行列，強化基隆海巡隊執法陣容。

基隆海巡隊表示，新型100噸級巡防艇由台灣自行設計建造，船艇採用雙車噴射推進系統，兼具靈活性、機動性與安全性，是多功能巡防救難艇。

海巡署指出，PP-10063艇航速最高可達32節，時速約60公里，續航力達1300浬，配有20機砲，有效射程可達2000公尺，另有射程可達超過50公尺的消防水柱，除能大幅提升捍衛漁權能量外，也可有效強化海難救助及災害應變能力。

基隆海巡隊表示，包含PP-10063艇在內，該隊配有4艘百噸級，及各噸級巡防艇共10艘，基隆海巡隊會全力以赴維護海域治安，並將加強掃蕩北方三島大陸越界漁船，保障漁民作業權益。1060112

(中央社)