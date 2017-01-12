柯文哲：賴清德拘謹嚴肅 放眼2020年

台北市長柯文哲（左）12日接受電台主持人鄭弘儀（右）「寶島全世界」節目專訪，認為台南市長賴清德是個拘謹、嚴肅的人，且他應該會放眼2020年選舉。中央社記者劉建邦攝 106年1月12日

台北市長柯文哲今天接受電台專訪，認為台南市長賴清德是個拘謹、嚴肅的人，且他應該會放眼2020年選舉；柯文哲也提到前總統馬英九擔任市長時舉債過多，根本是「守法個屁」。

柯文哲下午赴電台接受鄭弘儀「寶島全世界」節目專訪。主持人鄭弘儀詢問柯文哲是否思考過下一任選舉，柯文哲說，「我一定會選連任，連任方法就是做好每天的事，像騎腳踏車一樣，望向前方一直騎」。

至於北農公司是否會怠工以及北農總經理韓國瑜宣布參選國民黨主席的看法，柯文哲表示，北農怠工的事，應該跟韓國瑜多多少少有關係，但已告知不能影響台北市民民生問題。

柯文哲說，至於北農總經理的人選由農委會主導，但要求專業並可接受外界檢驗，人選沒有要求，但要專業經理人，不要找政治人物，且下一次會議時也會表達意見，一定要專業經理人當總經理。

主持人問及是否覺得賴清德會選台北市長。

柯文哲說，聽起來是不會來，「但不要引誘我講，對方想的應該是2020年選舉」，人家想的不是市長的職務，他是個拘謹、嚴肅的人。

主持人問及，國民黨希望保住新北市，拿回台北市，可能會推出台灣大哥大基金會董事長張善政參選台北市長。

柯文哲說，國民黨也說過要反攻大陸，「這個沒效」，也不知道張善政是否會出來選，自己打過選戰，覺得選舉要有使命感和毅力，「參與選舉就要被扒好幾成皮」，選舉是一件滿累的事。

柯文哲被問及，前總統馬英九擔任台北市長8年任內時舉債很多費用嗎?

柯文哲說，馬英九擔任市長時舉債很多，前任市長還掉新台幣200億元，但「馬英九留下一堆債讓我還，就像是健保」，這也是我對馬英九不滿的地方，「不要說你守法，你守法個屁」。

柯文哲表示，馬英九當市長時，被法院判三審定讞也不還，積欠健保費用「都是我還最多」。

柯文哲說，且馬英九當時擔任國民黨主席，讓監察院停擺很久，「這種人完全沒有法治概念」，最不滿的事，健保欠費由他償還，「國家不是你想怎樣就怎樣」。

柯文哲提到，美河市也是爛攤子，其實還有很多事，有人說過，就算說人家壞話，也不會讓自己變好，自己知道，但還是會忍不住抱怨。

柯文哲說，曾經問過藍營的人兩個問題，馬英九當過2次市長、2次總統，請問競選經費跟監察院報的一樣嗎？請問差額如何處理。

柯文哲表示，對方都沒回應，且「哪會這麼少，怎麼可能，我選舉過，很清楚，「清廉個屁」，大家心裡有數，一定不是申報的數字，至於總統蔡英文的選舉經費，柯文哲也認為這是歷史共業，民進黨也一樣。10601112

(中央社)