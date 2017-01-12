環保議題夯 爛果子變策展作品
環保議題備受關注，弘光科大有學生將腐爛的水果、丟棄的瓶子變成策展作業，透過記錄蔬果肉腐爛歷程以及展出爛掉的水果，提醒大家重視環境的自然循環。
弘光科大文創意產業學系「藝術策畫與展覽」課程期末考的策展作業，從展覽內容選定、展出海報設計、策展作品說明書簡介都由學生親自規畫，展覽作品特別關注環保議題。
文創系助理教授施淑萍表示，大三學生期末的策展總題目叫「不設限」，作業內容多元，10組同學分工合作，展現團隊精神發揮創意，每一組展覽內容都不同，各有特色，有「流連忘繁」台中市城市意象攝影展、「布可思藝」布類展、「名人名畫展」、「撫爛展」、「瓶凡的罪惡」等10種不同的展覽。
「撫爛touch the rot」策展作品，透過記錄蔬果肉腐爛歷程，提醒大家重視環境的自然循環。學生花了一個月的時間，把花椰菜、蘋果、豬肉等數10種食物，裝在盒子內，記錄下食物變化到發霉腐爛的情形，也在展場展出發霉的橘子、爛掉的蘋果。
策展「撫爛touch the rot」的學生張元馨指出，儘管腐爛的展過去很多人都有做過了，但是親自去動手做，才發現遇到瓶頸，尤其在拍攝豬肉過程中，肉類腐爛長蛆變臭很噁心，最後變成一灘水，「這是自然的循環，我們選用鮮豔的食物，讓它變爛，突顯強烈的對比，強調是生命過程與自然界的循環。」
此次展覽，施淑萍發現，學生相當善於利用小空間，讓看展覽的人舒服的看展，甚至搬來沙發，讓觀眾可以用不同視野觀看，「學期末學生實踐整個學期所學到的東西，表現出幽默，又對社會提出省思，可以培養學生策展相關能力，未來在職場上有競爭性。」1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。