環保議題夯 爛果子變策展作品

環保議題備受關注，弘光科大有學生將腐爛的水果、丟棄的瓶子竟然變成了策展作業。透過記錄蔬果肉腐爛歷程，更展出爛掉的水果，提醒大家重視環境的自然循環。中央社記者趙麗妍攝 106年1月12日

環保議題備受關注，弘光科大有學生將腐爛的水果、丟棄的瓶子變成策展作業，透過記錄蔬果肉腐爛歷程以及展出爛掉的水果，提醒大家重視環境的自然循環。

弘光科大文創意產業學系「藝術策畫與展覽」課程期末考的策展作業，從展覽內容選定、展出海報設計、策展作品說明書簡介都由學生親自規畫，展覽作品特別關注環保議題。

文創系助理教授施淑萍表示，大三學生期末的策展總題目叫「不設限」，作業內容多元，10組同學分工合作，展現團隊精神發揮創意，每一組展覽內容都不同，各有特色，有「流連忘繁」台中市城市意象攝影展、「布可思藝」布類展、「名人名畫展」、「撫爛展」、「瓶凡的罪惡」等10種不同的展覽。

「撫爛touch the rot」策展作品，透過記錄蔬果肉腐爛歷程，提醒大家重視環境的自然循環。學生花了一個月的時間，把花椰菜、蘋果、豬肉等數10種食物，裝在盒子內，記錄下食物變化到發霉腐爛的情形，也在展場展出發霉的橘子、爛掉的蘋果。

策展「撫爛touch the rot」的學生張元馨指出，儘管腐爛的展過去很多人都有做過了，但是親自去動手做，才發現遇到瓶頸，尤其在拍攝豬肉過程中，肉類腐爛長蛆變臭很噁心，最後變成一灘水，「這是自然的循環，我們選用鮮豔的食物，讓它變爛，突顯強烈的對比，強調是生命過程與自然界的循環。」

此次展覽，施淑萍發現，學生相當善於利用小空間，讓看展覽的人舒服的看展，甚至搬來沙發，讓觀眾可以用不同視野觀看，「學期末學生實踐整個學期所學到的東西，表現出幽默，又對社會提出省思，可以培養學生策展相關能力，未來在職場上有競爭性。」1060112

(中央社)