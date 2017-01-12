安倍晉三抵菲 杜特蒂任內首位訪菲領袖

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日本首相安倍晉三伉儷下午抵達馬尼拉，展開2天官方訪問，成為菲律賓總統杜特蒂上任後首位訪菲國家領袖。他將造訪杜特蒂位於納卯市的住家，展現2人親密友誼。

安倍晉三搭乘的專機約於下午2時40分左右飛抵馬尼拉國際機場，約於2時50分與首相夫人安倍昭惠手牽手步出機門，由菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay, Jr.）到場迎接。

步完紅地毯之後，安倍晉三伉儷搭乘禮車前往馬拉坎南宮。

安倍晉三是菲律賓總統杜特蒂上任後，第1位訪問菲國的外國領導人。

根據馬拉坎南宮提供的行程表，安倍晉三將在馬拉坎南宮與杜特蒂舉行高峰會議，並簽署數項有關交通、農業、中小企業、安全與基礎建設等項目的合作協議，並於4時30分左右發表聯合聲明。

傍晚出席國宴之後，安倍晉三伉儷將飛往杜特蒂的家鄉納卯市過夜，次日造訪杜特蒂的住家，共進早餐。隨後，安倍晉三參觀日僑墓園、會見當地商界人士以及日僑，為「菲律賓鷹」命名， 中午過後返回東京。

雅賽昨天在記者會上說，「日本是我們在亞洲最堅實的朋友、盟友與夥伴之一，我們珍視這個友誼。」

杜特蒂去年9月在假寮國永珍召開的東協峰會上，曾與安倍晉三會面。安倍晉三當時告訴杜特蒂說，他在日本享有極高人氣，讓杜特蒂聽得心花怒放。1個月後，杜特蒂訪問了日本。

觀察人士分析，安倍晉三可能利用與杜特蒂的友好情誼，為杜特蒂與美國及西方國家修補關係。

第2次世界大戰後，菲律賓與日本於1956年恢復外交關係，於2011年締結戰略夥伴關係，兩國經貿關係同樣熱絡。2015年，日本是菲律賓第2大官方援助來源，援助金額僅次於世界銀行。1060112

(中央社)