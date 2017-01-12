日干擾台漁船 國民黨：蔡政府喪權辱國

對於漁業署要求台灣漁船應先避開日公務船，中國國民黨副主委胡文琦今天表示，蔡政府儼然站在日本立場，公然讓日方欺凌、霸凌台灣漁民，譴責蔡政府，喪權辱國，莫此為甚。

台灣漁船在沖之鳥附近海域作業，遭日本海上保安廳干擾，漁業署要求「應先避開日公務船」，對此，胡文琦下午召開記者會表示，全世界都不承認沖之鳥礁是島時，唯一只看見蔡政府想承認，日方不該享有沖之鳥礁附近200海里專屬經濟漁區的權利，甚至毫無理由逼使台灣漁船離開沖之鳥礁的公海。

胡文琦說，蔡政府理應保護漁民，但蔡政府在哪？國防部、國安單位又在哪？過去馬政府時期派出公務船、軍艦護漁，對比蔡政府此次主動龜縮的立場，簡直有天壤之別。漁業署的退讓等同變相承認日本沖之鳥，由礁成為島的權力，這是絕對的喪權辱國，破壞漁民生計。1060112

(中央社)