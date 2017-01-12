不敵物價波動 華航貨運13日調漲

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華航12日證實，受物價波動影響，東北亞航線貨運的運價每公斤將調漲新台幣5元到9元。（讀者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年1月12日

華航今天證實，受物價波動影響，東北亞航線貨運的運價每公斤將調漲新台幣5元到9元。

媒體報導，今年1月13日起，華航東北亞航線運價每公斤將調漲5元到9元，而且只有一個書面通知，卻沒有說明任何理由。

對此，華航回應，華航一向依市場供需機制作價格上的調整，這次漲價也是因應物價波動，而非跟上近日的一例一休漲價潮，呼籲外界不要有過多聯想。1060112

(中央社)