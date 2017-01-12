菲民調：民眾信任美國 不信任大陸
在菲律賓總統杜特蒂「遠美親中俄」之際，最新民意調查顯示，菲律賓人還是最信任美國，而不信任中國大陸及俄羅斯。
菲律賓民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）於去年12月6日至11日進行了「民眾對特定國家及國際組織的信任度」調查，受訪樣本為1200名成年菲律賓人，誤差值正負3%，信心水準為95%。
在「信任」調查方面，有76%的菲律賓人信任美國、74%信任聯合國組織，70%信任日本。
日本首相安倍晉三今天抵菲展開2天官方訪問。
另方面，有61%的菲律賓人表示「不信任」中國大陸，58%不信任俄羅斯。
列入調查的其他國家和組織還有英國與歐洲聯盟。
杜特蒂上任後在外交上逐漸遠離美國，而向中國大陸及俄羅斯靠攏。
他在威脅驅逐駐菲美軍之際，形容中國大陸為「如同兄弟般的朋友」，並考慮向俄羅斯購買武器，建立軍事合作關係。1060112
(中央社)
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