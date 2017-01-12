環團指控台塑 排污數據有問題

(中央社記者余曉涵台北12日電)綠色行動聯盟今天指出，台塑六輕去年有2萬5211筆超標排放紀錄，其中有262筆已經達到開罰標準，但卻只有1次開罰紀錄，其餘都被註記無效資料。台塑則澄清依法定期校正跟維護。

台塑雲林麥寮六輕廠長期被環保團體質疑污染問題，綠色公民行動聯盟今天也指控其去年1整年共有2萬5211筆超標排放紀錄，其中有262筆已經達到開罰標準，但卻只有1次開罰紀錄，其他都被註記成「固定污染源暫停運轉時監測設施之量測值」、「監測設施維修、保養量測值」跟「其他無效量測值」等。

綠色公民行動聯盟成員洪申翰質疑，像是被註記成成「固定污染源暫停運轉時監測設施之量測值」，應該表示污染源沒有在運轉，那怎麼會有超標數據？

洪申翰說，為何只要六輕自行註記成污染源停止運轉就可以當作無效而不承認？他表示，這樣就成為廠商藉由註記讓超標數據無效，甚至消失的巧門當然也看不到超標數據。

洪申翰提出7點呼籲，包含落實裁罰管制、擴大監測範圍與項目、全面檢討與修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」、公開違規事實、加嚴既有法規跟標準、石化業應設置柵欄是連續監測設施跟民眾知情權與自動警示通報機制。

針對環團指控，台塑下午發出聲明澄清表示，煙囪連續監測系統每小時產生1筆數據，11個月期間34支煙囪會產生190萬筆數據，綠盟所提的「超標」數據，係依法定期校正、定期維護所產生的數據，依法標註為無效，其中絕大部份亦低於管制標準。

台塑指出，以環保署要求連續監測系統的數據有效率應達75%的規定，台塑六輕廠34支煙囪的無效數據僅1.3%(25,000/1,900,000)，即數據有效率達98%以上。

行政院環境保護署副署長詹順貴則回應，2周內會組專案小組到六輕稽查，1個月內會對外公布最後的調查結果。

詹順貴指出，目前認為可能的改善方案有2種，1種是加強平行監測，要求多放置一組監測主機在外面給非六輕人員操作；另1種則是由中央補助增加人力，用專案來稽查異常數據遭註記的原因。最終的改善方案，3個月內會對外公布。

詹順貴強調，專案小組到六輕稽查後，如果有數據超標且可開罰的部分，會移轉雲林縣環保局，如果有違法部分像是偽造文書等的事項，則會移轉給雲林縣地檢署。1060112

(中央社)