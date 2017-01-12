花蓮黑衣人守承諾 200雞排請客弱勢

我要評比

花蓮市民代表李振瑋在臉書發起募5000個讚就送雞排，希望藉此讓大家更關注核災區食品輸台的議題，今天下午李振瑋買了200份雞排到黎明教養院與院生分享。

李振瑋去年11月在日本食品輸台公聽會中表達抗議心聲，結果無端被指是「黑衣人」。事後李振瑋在臉書貼出「黑衣人做公益」活動，只要按讚數超過5000個，將擇日並選定地點送出500份雞排給民眾享用。

李振瑋表示，以為募5000個讚很容易，沒想到未達標，但也引起許多好友的共鳴，所以今天特地準備200份雞排與黎明教養院院生分享，並對黎明教養院的職員表達謝意。

李振瑋強調，顏色、職業、身分並不是重點，關心國家政策、注重社會議題、關懷弱勢族群，才是對的事。1060112

(中央社)