單親媽拉拔3兒 快樂大掃讓她能喘息

阿美族大姊林金勳，12年前和先生離婚後，獨自帶著3名孩子從花蓮到台北謀生，工作一個換過一個，始終不穩定，直到加入「快樂大掃」團隊，每天只要工作4小時，終於得以喘息。

至善基金會2015年成立的「快樂大掃」工作團隊，是一個專為都會區原住民婦女組成的家事清潔服務團隊，從草創初期只有一個媽媽接一個客戶，到現已有11名成員，每月平均服務50名客戶，改善都會區原住民婦女生活狀況，翻轉工作貧窮困境。

出生於花蓮玉里的阿美族婦女林金勳，由於花蓮謀職不易，一直找不到穩定的工作，也難以累積工作經歷，12年前跟先生離婚後，為了讓孩子在台北唸書長大，帶著3名幼子遠赴台北。

獨自撫養3名孩子不是件容易的事，林金勳曾做過美髮、廠房作業員、房務、代賑工等，只能靠著微薄收入和政府補助，勉強維持開銷，直到2年前透過區公所介紹加入「快樂大掃」，才總算有一份穩定收入。

「這是我人生中收入最多的一份工作」林金勳說，雖然她有飯店房務工作經驗，但家務需要更多人與人之間的溝通互動，一開始常擔心服務品質無法達到客戶要求，無形中增添許多壓力，但一回到團隊，就像回到部落一樣，讓她重新找回支持與力量。

林金勳說，「快樂大掃」彈性的工時是她最喜歡的部份，不僅可以自己和客戶協調打掃時間，每天只要工作4小時就能賺到足夠的錢，剩下的時間可以做她想做的事，因此除了照顧自己的3個孩子，她也經常幫忙照顧親戚的孩子，她笑稱，還好有快樂大掃，讓她在都會區工作也能有機會喘息。1060112

(中央社)