首場記者會很川普 飆記者外加打死不認
美國準總統川普今天召開自當選後數月來眾所矚目的首場記者會，他和大批記者纏鬥過招、操控全場，不改當初競選模式，吹噓成功、大開玩笑，以及砲轟他眼中對他有敵意的媒體。
眾記者們肩並肩坐在川普大樓大理石大廳，對再過9天即將宣誓就職成為美國第45位總統的川普爭相提問。
川普挑中超過12名記者發問，問題大多圍繞俄國，也觸及健保、減稅及利益衝突。而針對未經證實的爆炸性報導宣稱俄羅斯握有他見不得人的資訊，川普大罵是「假」新聞。
整場記者會典型川普盡現，這位前實境秀明星兼億萬大亨最愛澄清，他大讚部分媒體，孤立其他媒體。
他的做法就是那一套，打死不認和轉移話題。
記者會開始後不久，川普首度承認俄國在美國總統大選前對美國發動駭客攻擊，接著回頭攻擊大選前對手希拉蕊。
他稱讚先前批評的美國「紐約時報」（NYT）和其他媒體，對俄國有他把柄、未經證實的政治研究報導存疑。然後抨擊美國有線電視新聞網（CNN）記者，拒絕接受CNN男記者提問，用手指直指這名白宮記者，打斷他的話，要他「安靜」。川普說：「我不會讓你發問，你們是假新聞。」
他也展現蔑視，稱美國情報單位讓「假」新聞流出去很「可恥」，表示「這是納粹德國才會幹的事」。
至於指控俄國握有他不可告人資訊的檔案，川普說：「真有人相信那個故事嗎？我有潔癖，相信我。」此話顯然意在反駁有關召妓的傳聞。
經過和媒體來回過招一小時後，川普拿在他擔任總統期間將掌管自家企業的兒子開玩笑，倉促結束記者會。
他說：「我希望8年後回來能說，『喔，幹得好』。否則我會說，你被炒了。」1060112
(中央社)
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