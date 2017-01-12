林鄭月娥形象強硬 接近梁振英路線

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香港政務司長林鄭月娥今天終於請辭，預料將參選下屆行政長官（特首）；泛民主派方面初步反應負面，憂慮她會延續現任特首梁振英的路線。

林鄭月娥是香港主權轉移以來第2位政務司長─首位是陳方安生。而她與陳方安生和前保安局長葉劉淑儀一樣，被視為作風強硬的女高官。

網上資料顯示，林鄭月娥於1957年出生，祖籍浙江省寧波市，擔任公務員至今有36年。

林鄭月娥在中學讀書時就十分活躍，曾擔任學校的總領袖生，其後進入香港大學，於1980年取得社會科學學士學位，同年並加入港府成為政務主任。

1997年香港主權轉移後，林鄭月娥曾任庫務局副局長，其後出任社會福利署長，以及房屋及規劃地政局常任秘書長。

2004年，她曾被港府派往倫敦工作。

前特首曾蔭權於2005年上任後，林鄭月娥被調回港，2006年3月出任民政事務局常任秘書長。2007年7月，她由公務員轉為問責官員（政務官），出任發展局長。

林鄭月娥擔任發展局長期間，處理了多起爭議事件，包括拆遷具殖民地色彩的中環皇后碼頭、馬頭圍道舊樓倒塌事件，以及新界村屋違建問題等。

在處理皇后碼頭拆遷爭議時，她曾親自到碼頭與阻止拆遷的保育示威者面對面討論問題。

自此，林鄭月娥的名聲浮上水面，被認為敢於處理棘手及爭議問題，且立場堅決果斷，其後被媒體形容她「好打得」，意即為人堅決強硬，不容易低頭。

林鄭月娥的這種作風令她一度是問責官員中民望最高的一位。根據香港大學民意研究計畫於2012年4月進行的調查，受訪民眾對林鄭月娥的支持率達到73.8%。

林鄭月娥就是挾著如此高的民望，於2012年7月加入當時新任特首梁振英的班子，出任政務司長，統領全港公務員。

2014年底香港爆發「占中」運動，林鄭月娥受命於梁振英，與律政司司長袁國強等人與「占中」學生領袖商談政改，但最終不歡而散。

自此之後，林鄭月娥的民望開始下降，支持度沒有之前那麼高。

林鄭月娥出任政務司長以來，一直獲得梁振英重用和信任，而兩人的作風頗為相似。

有人說，外界對梁振英的評價涇渭分明，喜歡的就喜歡，不喜歡就不喜歡，沒有中間派。

就民主派而言，他們不喜歡梁振英的一個理由，是指他獨斷獨行，不妥協，還批評他撕裂社會，因此一直阻止他競逐連任。

在梁振英宣布放棄連任後，社會上各黨派或政界人士都期望下屆特首可以圓融些，減少社會因各種政治問題而撕裂。

在這種期待下，「好打得」的林鄭月娥決定參選，難免要面對相同問題，以免被指為「另一位梁振英」。

但初步看，林鄭月娥未能獲得泛民方面支持。泛民立法會議員莫乃光早上說，如果林鄭月娥出任下屆特，將會延續梁振英的路線，很難想像民主派會支持她參選。1050112

(中央社)