港股收黑 終止連5紅

我要評比

香港股市今天在投資人獲利了結賣壓，以及美國總統當選人川普選後首場記者會缺乏政策細節令人失望下，終場收跌，終止連續5個交易日的漲勢。

恆生指數收盤挫0.46%，或106.33點，來到22829.02點。

上證綜合指數收盤跌0.56%，或17.46點，來到3119.29點。

深證綜合指數收盤跌0.87%，或17.12點，來到1951.31點。1060112

(中央社)