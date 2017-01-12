韓大選民調 文在寅領先潘基文幅度擴大
南韓民意調查機構Realmeter今天發佈的民調結果顯示，最大在野黨民主黨前黨魁文在寅在下屆總統選舉民調中，以27.9%的支持率位居第1，與潘基文的差距拉大至7.6個百分點。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，這是Realmeter於本月9至11日針對南韓全國1511名選民進行的問卷調查所獲得的結果。
具體而言，前聯合國秘書長潘基文以20.3%排第2，較前1週下降1.2個百分點，連續兩週出現下滑。民主黨籍京畿道城南市長李在明，以11.3%的支持率躋身第3。隨後依次是國民之黨魁前黨魁安哲秀（7.1%）、忠清南道知事（省長）安熙正（5.2%）等。
前1週（2至6日）進行的調查結果顯示，文在寅（26.8%）和潘基文的支持率（21.5%）相差5.3個百分點，而此次拉大至7.6個百分點。
Realmeter表示，被捲入賄賂傳聞、要求過高的迎接禮遇惹議等因素，拉低了潘基文的支持率。
就南韓民眾對政黨的支持率而言，民主黨的支持率為37.0%，位居第1。其後依次是正黨支持率12.3%、新世界黨和國民之黨均為12.0%，正義黨5.1%。1060112
(中央社)
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