港都三署聯合變價拍賣 民眾搶名車

港都三署12日舉行今年度第1次扣案動產聯合變價拍賣。（曹明正攝）

港都三署12日舉行今年度第1次扣案動產聯合變價拍賣，不少人對雙B名車感到興趣。（曹明正攝）

高雄地檢署、橋頭地檢署、行政執行署高雄分署12日在雄檢前廣場，舉辦今年度第1次扣案動產聯合變價拍賣，計有雙B名車在內14輛自小客、貨車等物供民眾競標，不少人帶著現金將會場擠得水洩不通，更有人從台北南下搶標。

港都三署今第1次聯合拍賣，許多人相中BMW、BENZ等名車，有台北民眾帶著180萬元現金，鎖定BMW車款，一付志在必得模樣，但其他人同樣有備而來，更有車商老闆自己排隊，或者派出代表看車，不停回報車況。

1輛黑色BMW舊款X1，以85萬元起標，在檢察官魏豪勇揮汗叫賣下，一路喊到137萬8000元脫標，連中古車商都覺到價格逼近新車成交價，對得主的堅持感到不可思議，據了解對方疑為原來車主，但本人不願受訪。

雄檢襄閱主任檢察官王啟明表示，沒收新制是政府既定政策，未來只要確認是犯罪所得就會沒收儘速拍賣，而今天除了多輛名車受到上百名群眾搶標，另有高檔瓷器、名牌太陽眼鏡，甚至年節應景的肉乾等，民眾也很愛。

(中時)