共和黨大老不支持 提勒森任國務卿阻力大

美國國務卿提名人提勒森(圖)在參議院外交委員會進行任命聽證會，他對許多重大而敏感的議題避而不答或含糊其辭，連共和黨的參議員都看不下去。（圖／美聯社）

一位綠色和平組織的成員在美國國會山莊的提勒森任命聽證會上舉牌抗議，要求國會否決提勒森出任國務卿。提勒森原是艾克森美孚石油的CEO，而石油公司正是壓制氣候變遷遊說活動最主要的力量，向來是環保組織最大的敵人。（圖／美聯社）

美國國務卿提名人提勒森(Rex Tillerson)在經過國會的任命聽證會後，未受到共和黨重要人物、佛羅里達州參議員盧比歐(Marco Rubio)的支持，使其出任這個美國行政部門第二號人物的前景充滿難以預料的變數。

據CNN報導，盧比歐在聽證會後不願表明是否會對提勒森的提名案投贊成票，他在聽證會上詢問提勒森是否願意對俄羅斯、中國、沙烏地阿拉伯與菲律賓的人權問題進行譴責時，遭到提勒森拒絕。

盧比歐的立場可能讓提勒森的任命出現較大阻力，目前在參議外交委員會中，共和黨只比民主黨多一席，如果提勒森的任命案在外交委員會裡兩黨僵持不下，參議院就會將任命移到院會上進行全體表決。盧比歐說，他很清楚委員會裡對立的狀況，黨內意見也很分歧，「我會做出正確的決定」。

盧比歐在競逐共和黨總統候選人時敗在川普手下，兩人初選期間曾猛烈交火。盧比歐在聽證會上告訴提勒森，「道德透明度」對美國外交政策非常重要，他不相信提勒森會在人權受侵犯的訊息明朗時對相關國家提出譴責。他說，「你被提名的位子可說是美國政府內第二重要的職務，幾乎等同於副總統。但是，現在全世界都知道美國不打算站出來指責普丁是個戰爭犯，也不會譴責沙烏地阿拉伯侵犯人權。」

盧比歐並非唯一持此觀點的參議員，南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆也說未決定是否對提勒森投贊成票。「我覺得他是個好人、誠懇的人，人生歷練條件也夠格，但看來今天並沒有爭取到更多的贊成票。」葛蘭姆說，「恐怕很多民主黨參議員會覺得投了同意票，美國日子會不好過。」

葛蘭姆認為，提勒森在回答俄羅斯駭客干預美國選舉的關鍵問題時沒有處理好，答得太含糊。提勒森的立場應該更明確，如果不明確表態，一定會出問題，他可以明確表態，而且必須這麼做。

提勒森的妻子蘭達．提勒森(Renda Tillerson)也到參議院的國務卿任命聽證會旁聽。（圖／美聯社）

提勒森也有一點小收獲，奧克拉荷馬州共和黨參議員藍克福(James Lankford)在CNN的訪談節目中表示，他稍為傾向於投贊成票，但還要再多看些相關資料才會決定。

CNN說，一整天的聽證會中，提勒森在關鍵的外交議題上頻頻與川普唱反調，他支持跨太平洋經濟戰略夥伴關係協議(Trans-Pacific Partnership , TPP)，反對俄羅斯入侵烏克蘭，也支持氣候變遷理論，對墨西哥的立場則理性而溫和。在回教徒議題上，提勒森表示，美國的政策不應該對特定族群有差別待遇。他同時也反對川普競選時說的要讓日韓兩國發展核武，因為這不符合美國削減全球核武器的承諾。至於如何應對俄羅斯干擾美國選舉，他說跟川普只廣泛談過外交政策，尚未談到對俄羅斯的個別議題。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)於聽政會進行到一半時在推特上表示，提勒森的聽證會指出了問題的真正核心，那就是他到底願不願意站出來抗衡普丁、伊朗，同時維護美國的國家利益。

最後提勒森還呼應了川普在中國政策上的立場，指稱中國試圖控制南海是非法行為，在南海擴建人工島礁強化主權聲索與俄羅斯侵佔克里米亞沒有兩樣。

CNN報導指出，民主黨參議員與部份共和黨參議員都認為提勒森刻意迴避了許多敏感問題，例如俄羅斯駭客干擾美國選舉、他曾任職的艾克森美孚石油公司在俄羅斯的商業利益、以及石油公司與氣候變遷政策的利益衝突等問題。

民主黨維吉尼亞州參議員凱恩(Tim Kaine)最後乾脆直接挖苦提勒森：「你不回答我的問題是因為沒有知識不懂得如何回答，還是你根本就不願意回答？」

提勒森冷冷地回答說：「兩者都有一些吧！」

(中時電子報)