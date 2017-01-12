張凱貞逆轉勝 關鍵是變招！
「網球精靈」張凱貞12日在澳網女單會外賽首輪上演大逆轉，從首盤1比6慘敗到連拿兩盤，淘汰奧地利的哈絲晉級，關鍵在「變招」！從首盤與對手平擊搶攻，次盤開始把球過網的角度帶高，不讓哈絲那麼好擊球，「她就開始失誤了！」
首盤的比數懸殊，並沒有影響張凱貞的信心，她賽後說：「對手打得很順，但我也沒有打不好啊。只是球路剛好讓對手對上了，她喜歡平抽兩邊跑，我又一直沒改變，讓她愈打愈順手。」
其實張凱貞首盤也有機會先聲奪人，但在對手前3次發球局爭取到5個破發點，結果都沒抓住。張凱貞說，當下心情不會悶，就是在想如何讓對方打得「不順」，次盤一變招就發揮作用。
「我就是有堅持跟持續做對的戰術，她可能急了吧！」張凱貞認為，因為自己在戰術上有明確的想法，盡量在不失誤的情況下給對手施壓，最後才能在決勝盤互破發球局的纏鬥後，一舉拉開差距拿下勝利。
張凱貞次輪將遭遇世界排名150的烏茲別克女將莎莉波娃（Sabina Sharipova），兩人曾在去年宿州女網賽首輪碰頭，張凱貞獲勝並拿下最後冠軍。「對明天沒有太多想法，但是會好好準備，因為對手球風也是很快速跟平擊居多，我就好好發揮自己，再注意臨場表現這樣就好。」張凱貞說。
(中時電子報)
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