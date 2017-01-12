機捷DVR影像 即時影像安全大提升

機場捷運即將開通，全線車廂內規劃設置「DVR影像即時回傳系統」，為國內軌道業成功首例，即時將車內影像傳回緊急應變中心，也可提供反恐、防暴最佳利器。

桃園捷運公司今天表示，台灣第一條機場捷運線即將通車，肩負著連接國門的第一條交通線，車上會有北北桃沿線居民，台灣各地旅客、還有來訪的國際商務人士、各國遊客，交通線的意義、安全性明顯不同於其他市區捷運線。

桃捷公司表示，為了更強化列車反恐防暴安全因應機制，提升反應速度、加大即時處置能力，桃捷特別跟中華電信合作，規劃於全線列車設置「DVR影像即時回傳系統」，這是國內軌道業成功首例，更是反恐防暴最佳利器。

「DVR影像即時回傳系統」是由CCTV(Closed-Circuit Television，閉路監視系統)搭配DVR(Digital Video Recorder，車載數位錄影機)，透過與中華電信合作，將車內影像即時傳回緊急應變中心。當列車發生突發狀況時，乘客一壓下車廂內緊急對講機，便可與司機員對話尋求協助，駕駛室監視器也會直接鎖定的對講機所在位置，方便司機員第一時間了解車廂情況進行通報。

桃捷公司表示，目前規劃全線列車每節車廂設有2支攝影機，一列車共8支(直達車含行李車廂共10支)，以95%的覆蓋率監視全列車。「DVR影像即時回傳系統」透過4G技術將影像回傳，目前各車站沿線的4G設備皆已布建完成，不論行經地下車站或隧道段，都不會有斷訊情況。1060112

(中央社)