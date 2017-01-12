中信兄弟邀春訓 洪宸宇盼延球員生涯

前中職桃猿隊投手洪宸宇獲中信邀請，將到屏東參與春訓，有機會延續其球員生涯。

中華職棒中信兄弟隊今天表示，為強化球隊戰力，邀請遭Lamigo桃猿隊釋出的「二刀流」球員洪宸宇到中信的屏東基地報到，與球隊一起春訓。

洪宸宇2012年起在Lamigo一軍出賽，當時是以打者身分出賽19場，當年有1支全壘打在內的10支安打、6分打點、2成04的打擊率；2013年他出賽24場，只打出9支安打、2分打點，打擊率降到1成58。

2015年洪宸宇改以投手身分登上Lamigo一軍，當年出賽4場，投3.2局有2次三振、沒有保送，被打10支安打，丟掉6分都是自責分，防禦率是14.74；2016年他出賽2場，投0.1局沒有三振、有1次保送，被打1支安打，丟掉2分有1分是自責分，防禦率是27。

在被Lamigo釋出後，洪宸宇報名參加戰力外測試會，並同時以投手、打者兩種身分接受測試，投球時最快球速可達142公里，打擊上也有2支二壘安打的表現，展現「二刀流」身手。1060112

(中央社)