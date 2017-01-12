種樹愛地球 順仁兄弟會捐送7校268棵樹

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順仁兄弟會集資捐送台中市7所國高中及國小268棵樹。（陳淑芬攝）

為宣導種樹愛護地球觀念，順仁兄弟會集資捐送學校268棵樹。（陳淑芬攝）

為宣導種樹愛護地球觀念，台中市議員賴順仁所成立的順仁兄弟會，集資購買200多棵樹，捐送7所學校，12日在惠文高中舉辦捐贈儀式。賴順仁指出，未來將再逐步展開護樹與愛樹教育活動，邀請更多學校一起來種樹。

捐贈儀式今天在惠文高中舉行，超馬選手林義傑也到場力挺，受贈的7所學校包括惠文高中、東山高中、萬和國中、永春國小、中華國小、鎮平國小以及烏日國小代表到場，教育局副局長許春梅與會頒發感謝狀。

許春梅指出，台中市打造綠色城市8年種植百萬棵樹計畫，目前已經種了14萬餘棵，呼籲各社交團體在聯誼聚會之餘，能夠看得更遠、更寬，站出來做公益。

賴順仁指出，順仁兄弟會每年都會集資做公益，今年發起贈樹活動集資50萬元，購買樹葡萄250棵以及五葉松18棵共268棵樹，捐送各校，未來將逐步展開護樹與愛樹教育活動，邀請更多學校一起來種樹。

惠文高中校長王沛清表示，學校種樹可以讓學生感受及了解自然環境的重要，接近大自然快樂學習，校方將由學生一起參與種樹，在學習過程留下美好回憶。

(中時)