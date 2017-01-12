年關將近 仁武14人詐騙機房被抄

刑事局南部打擊犯罪中心11日在仁武抄獲詐騙機房。(曹明正翻攝)

年關將近，小心詐騙！史姓男子因經商失敗，前年遠赴印尼，學習詐騙技倆，返國後在仁武架設詐騙電信機房，11日遭刑事局南部打擊犯罪中心抄獲14人，史男辯稱詐騙不好賺，仍在虧損中，但警方發現他已詐得200餘萬人民幣，懷疑避重就輕。

刑事局偵8大隊6隊指出，28歲史男曾從事園藝工作，因經商失敗、欠下大筆積債，前年經網友介紹，被安排到印尼的詐騙機房學習，因遇當地大力掃蕩，錢沒騙到手就先回國，回到台灣後乾脆四處借錢，自立門戶當首腦。

警方2個餘月前鎖定他在高雄巿三民區架設機房，因不堪每月2萬5房租，後來又跑到仁武1間透天厝以每月1萬8重起爐灶。落網後他辯稱，現在的詐騙不好賺，人事、房租、網路、電話都要錢，曾因無法回本，徹夜煩腦沒法入眠。

不過警方從帳冊查出他機房開張2個餘月已經詐得200餘萬元人民幣，估計有上百大陸人受騙。至於到案的機房話務人員，有2個分別是詐欺及妨害兵役通緝犯，但所有人均辯稱還在學習階段，沒分到錢，訊後均依詐欺罪送辦。

(中時)