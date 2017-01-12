屏東討債集團凶狠，上演飛天麥可橋段

警方在劉嫌家中起獲大批現金及毒品，就大喇喇擺在客廳毫不忌諱。（林和生翻攝）

屏警為清點大批現金借來的點鈔機，還數度傳出故障。（林和生翻攝）

以劉嫌（右）為首的暴力討債集團，一舉被警方瓦解。（林和生翻攝）

以43歲男子劉原君為首的暴力討債集團，在屏東自組幫派「仁德會」，曾以處理小弟感情糾紛為由，率眾砸毀陳姓男子經營的水果攤，更強押對方至殯儀館逼迫簽下2000萬元本票，陳男母親為替兒子說情，也被幫眾毒打，甚至雙車高速飛撞債務人，行徑極為囂張。

屏警獲報發現，綽號「君董」的劉男平日經營電玩業，且以私壇作為幫眾聚集地，去年7月，他因感情事為小弟出頭，先是砸毀陳男經營水果攤，發現事主不在現場，再到住處強押對方上車，陳男母親擔心意外，拉著兒子不放，也連帶被押走，載至殯儀館毒打。

過程中陳母不忍兒子被毆，以肉身阻擋棍棒，眾人見狀反而打得更凶，2人雙雙掛彩，事後在暗夜的靈堂前要求陳男簽下2000萬元本票，警方事後發現，2人根本沒有借貸關係。

另名周姓男子在劉嫌經營電玩店積欠賭債，懷疑店家耍詐而不滿拍桌，劉嫌聞訊狂怒，指示幫眾將人上銬帶回私壇，持磚塊、盆栽及球棒等凶器拷打，事後更駕駛轎車來回衝撞，把周男撞飛一層樓高，猶如電視劇夜市人生的「飛天麥可」橋段，導致傷者重傷住院，所幸撿回一命。

屏東警方11日兵分八路收網，幹員進入劉嫌家中時，在閣樓及門後夾板起出現金1341萬元，還有數量龐大的Ｋ他命就隨性擺放客廳，毫不避諱，清點後重達2.5公斤。員警為點算大批不法所得，特地借來點鈔機，但因金額龐大，機器數度傳出故障。屏警昨日偵訊後將劉嫌及其餘5名幫眾依恐嚇取財及毒品罪移送，全案擴大偵辦。

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(中時)