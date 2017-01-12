新聞深喉嚨》韓國瑜：若當選KMT主席 帶頭參選艱困選區

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國民黨主席之爭一個令人意外的發展！就是北農總經理韓國瑜11日請辭之後，12日隨即宣布參選，讓國民黨主席選舉如今形成現任主席洪秀柱，現任副主席郝龍斌，前副總統吳敦義，以及前北農總經理韓國瑜「四強相爭」。在宣布參選的記者會上，韓國瑜自比「高麗菜」，把國民黨比做「茶葉蛋」，到底什麼意思？而在韓國瑜宣布參選之前，曾有國民黨員戲稱主席之戰「郝吳柱」，具體來說，真正讓黨員，乃至於國人不解的是，洪秀柱，吳敦義69歲，郝龍斌65歲，國民黨難道真的青壯世代已經沒人，也沒Guts可以出來扛責任嗎？既然青壯世代的人才斷層，青年支持率的崩盤已經是擺在眼前的問題，參選人們的起手式，卻都打出冥誕已經超過100歲的故總統蔣經國先生這張牌，國民黨與社會脫節是個很大的危機，但更大的危機恐怕是國民黨還沒意識到自己與社會脫節的多嚴重了？

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2016年的國民黨主席選舉之所以關鍵，就在於這屆主席掌握了2018年六都市長既縣市長的提名權。也等於搶占了2020角逐總統的戰略制高點。尤其是2018年大選，民進黨執政已左支右絀，國民黨如果還無法觸底反彈，恐怕就真的難以挽回泡沫化的命運。對此，郝龍斌拋出了張「無私牌」，說自己不參選2020總統，2018如果無法收復台北市，守住新北市就請辭下台。吳敦義反向操作當仁不讓的氣勢回應：「黨的負責人，一定是要大公無私，甚至於自己要親自上陣，那也逃不掉的」。至於洪秀柱，則沒有正面回應這問題。自稱「勇氣甘藍菜」韓國瑜，既然參選了，又要怎麼面對2018布局，以及2020總統大選的問題？

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朝野領袖都無法迴避的問題是，就是如今兩岸關係急遽惡化！「遼寧艦」雖然已經遠離台灣海峽，但各種「口水戰」一刻不停歇。陸委會批評對岸「任何威脅對兩岸關係沒有正面幫助」，「該做的事情我們會做，不該做的事情我們不會做」，又說要「研擬兩岸新的互動模式」。但大陸國台辦隨即回應，回到九二共識，就能重啟談判，似乎又不領「新互動模式」的情，還加碼反批台灣炒作「大陸封殺台灣藝人」，其實是台灣封殺大陸藝人。12日最莫名的一場口水戰，莫過於前「女F4」藝人劉樂妍在自己臉書上Po文，說：「我實在不懂，就算遼寧號開來台灣海峽又怎樣？它喜歡逛逛看風景就讓它看吶」。結果就引來一群網友狂戰她，而她也一一回應，說：「我們又不會花錢，也不會損失甚麼，海又不要錢」、「難道他們會帶走台灣人可以撈的魚嗎」、「他們怎麼可能會有什麼動作呀，兩岸是一家人啊」云云，就連民進黨立委黃偉哲也在受訪時回應，說：「我不知道這是哪個女明星說的，是脫星還是什麼星」？批評劉樂妍「只是顏值比較高，IQ還有待加強」。劉樂妍則又回嗆：「黃偉哲才有病吧」！還回酸：「他到底是誰？我先去查一下好不好，他是誰啦，三個字啦寫給我，民進黨誰啦？他不知道我是誰，我也不知道他是誰，我真的不知道這個立委是誰，糟糕了」…。

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蔡總統「英捷專案」台北時間12日抵達瓜地馬拉，瓜國總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）軍禮歡迎，並且強調兩國情誼不變。但蔡英文抵達不到一小時，莫拉萊斯就在儀式致詞上要求援助。但幾乎同時間，另一個令人憤怒的消息是，《新華社》首先報導，奈及利亞聲稱基於「一中原則」，強逼我駐奈及利亞代表處撤出首都，削權減人。說實在地，邦交國要求我經援不易外，但大陸如今對台灣施加的壓力，已經及於非邦交國也必須強烈表態？這代表的意義，一是兩岸如今不只重回「烽火外交」，而且台灣全面潰敗中？二是非邦交國已經捲入戰火，「邦交無用論」無法「粉飾太平」了？

立法院11日三讀通過了《電業法》與《長照法》，固然電業改革與長照都是必要的政策，但新政府與民進黨的操作手法，就跟強推「一例一休」幾乎沒兩樣！《電業法》中最具爭議的電價大漲，圖利財團等爭議，經濟部長給了一張「上半年不漲電價」的短期支票，至於《長照法》以大幅調漲菸捐作為長照財源，「多吸菸救長照」這到底又是什麼荒謬的政策邏輯？而早先說「漲價是必然」的行政院長林全，12日改口說部分漲價是「外就炒作」，恐怕為時已晚，「一例一休」釀成的海嘯未歇，《電業法》與菸捐即將掀起風暴，已經山雨欲來！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)