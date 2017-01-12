彰化自造教育中心啟用 激發學生創造力
教育部國教署去年補助了11個縣市中小學成立縣市示範中心，彰化縣自造教育示範中心今天在彰安國中啟用，結合彰化在地傳統工藝特色，發展特色課程，積極將自造者運動帶入校園，讓學生從動腦「想」、到動手「做」、繼之「用心」完成，激發孩子創造力與培養解決問題的能力。
揭幕典禮，縣長魏明谷親自操作科學教具「飛梭」象徵一鳴沖天的直衝上天，觸發紅布條，彩色氣球齊放，飛上藍天，象徵開啟全縣自造教育的風潮。
魏明谷表示，創客（Maker）精神顛覆過去傳統，激發學生的創新能力，彰安國中的團隊去年代表彰化縣，參與全國自造教育示範中心的計畫甄選，獲得教育部國教署的經費補助，經過半年規畫，以「工藝手作」、「仿生」、「美感創作」、「程式設計」等4大課程為主軸。
彰安國中校長林麗觀表示，中心有很大的任務是經驗的傳承，包括推廣及體驗的任務，會從師資培育開始，在各個學校培育種子教師，由種子教師帶領學生進行體驗課程，打破從前學生是由接收的上課方式，轉變為由學生動手來做，培養學生的創意與思考力、行動力，並將這些能力融入生活當中。
今天自造教育學校共襄盛舉設置展示攤位，機器人互動區為平和國小、伸東國小、興華國小，木工手作區則有晨陽學園、線西國中的學習成果展現，以及彰安國中提供的現場實作「造筆」活動，而3D展示區安排了聯興國小、萬興國中的3D掃描與列印成品展示。
(中時)
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