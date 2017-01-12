附隨組織案 中投、欣裕台撤回預防性不作為訴訟

中央投資及欣裕台兩公司，認為「不當黨產處理委員會」，作成兩公司為國民黨附隨組織並移轉股權為國有處分，中投及欣裕台不服，依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定，向台北高等行政法院提出預防性不作為訴訟，就在本月16日將首度開庭審理前，中投2公司在昨(11)日具狀撤回起訴，訴訟程序因此終結，北高行原訂庭期取消。

中投及欣裕台公司會撤告，主要是因認定附隨組織，及影響最大的股權移轉收歸國有部分，台北高等行政法院已在去年分別就停止執行聲請，作成裁定。股權移轉收歸國有部分，黨產會敗；認定為國民黨附隨組織，黨產會勝。因停止執行的暫時處分都已作出，若再打預防性撤銷原處分訴訟，已沒有實益。

(中時)