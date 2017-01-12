豐臀金妹親密照曝光 「第三顆乳頭」太搶鏡！
美國巨臀名媛金卡黛珊(Kim Kardashian)一家子，因專屬真人秀節目而廣為人知，其家族特色除了身材「獨樹一格」外，每個姊妹也都是敢穿敢露敢作，其中豐臀金同父異母妹妹凱莉詹納尤有乃姊之風，正與饒舌歌手Tyga打得火熱，曬恩愛照與辣照是他倆的IG日常。
日前，Tyga出買女友，在自己的instagram上po出凱莉身穿黑色比基尼、讓他摟著坐在腿上的性感恩愛照，彷彿「宣示主權」，然眾人的焦點難得不在凱莉的冶艷性感上，而是那在光影照射下尤為突出的「第三點」。
只見凱莉裸著一雙大長腿，右膝上卻有個不小的詭異突起物，讓網友又是驚奇又是好笑直問：「那是第三顆乳頭嗎？！」，引發眾人無限猜測，有人認為是個巨大的疣或痣，然遭反駁，因為此前凱莉的雙腳上沒見過長了東西，而由於形狀太特別，讓高達4分之一的人，認為稱呼那是「第三顆乳頭」很合理，但有粉絲跳出來表示，覺得不過是暫停的小瓢蟲罷了，覺得大家想像力太豐富。
(中時電子報)
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