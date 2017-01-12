康康、安妮走遍台北 尋找4大師
中視《我家有個總鋪師》13日晚間主持人康康與安妮將走遍大台北尋找到4位身懷絕技的大師，再循線尋找到有著獨家私房家傳菜的程安琪老師，並且大嚐程安程老師繼承來自傅培梅大師的好手藝。
當尋訪到毫芒雕刻家時，一向熱愛挑戰的安妮躍躍欲試，沒想到迎來的挑戰是要在0.5毫米的筆芯上刻字，讓安妮瞪大眼喊：「怎麼可能，我沒辦法！」而雕刻師傅卻在短時間內，迅速的在細小的筆芯上，刻上主持人的名字，讓兩位驚呼連連，尤其是觀賞到刻在鉛筆筆芯上頭的一匹馬，讓閱歷無數的康康驚呼不可置信。
本集的總鋪師程安琪老師，母親為台灣國寶級廚師，也是第一位在電視上教做菜的傅培梅老師，承襲了一身好手藝的程安琪老師，將傳授來自媽媽的私房菜，當她一邊流利的切菜一邊專注的跟主持人聊天時，看的康康一身冷汗，而程安琪老師卻開玩笑的說：「你沒看到我只有九根手指頭嗎？」
每當做起媽媽的自創菜時，總是會想起過去與她一起工作的時刻，提到家傳的廚藝，曾經是演員的她，正準備要在演藝圈大放光彩之際，因為母親的生病，被迫回家學習烹飪，繼承母親的衣缽，也因為母親的嚴格要求，讓她有機會讓傅培梅的好手藝繼續傳承下去。
她提到：「當時被要求離開電視圈時，對母親雖有怨恨，但跟在母親身邊研究做菜這麼多年，反而要感謝她，讓我有機會傳承中國菜的好味道。」被程老師感動到的安妮則說：「如果我以後有女兒，我一定也要教她做菜。」精彩內容請鎖定1/13週五晚間10點中視《我家有個總鋪師》。
(時報周刊)
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