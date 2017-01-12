豬哥亮嘆謝金晶第一次被奪走 父女首合拍廣告

豬哥亮(左)首度與女兒謝金晶合拍廣告。(國田精品門窗提供)

豬哥亮(左)與謝金晶頂著招牌馬頭蓋頭。(國田精品門窗提供)

豬哥亮首度偕愛女謝金晶合體拍廣告，事前廠商刻意保密，拍攝當天謝金晶頂著老爸招牌馬桶蓋髮型現身攝影棚，豬哥亮看了直說：「妳來探班還這麼有心裝扮讓我開心。」後來得知這回是父女倆合體演出，他直嚷嚷：「我女兒的第一次就被你們奪走了。」

與豬哥亮合作，謝金晶事前自己擔心會憋扭、放不開，前一天還憂慮到整晚失眠，開拍時不僅相當順利，老爸在旁更讓她安心不少，倒是導演下令「唱歌難聽」讓她相當苦惱，她表示：「我一直被要求歌要唱好聽，現在感覺很狐疑，但為了製造笑果，我拼命亂唱、走音，再加上大小聲、驚叫聲，享受歌手出錯的快感。」收工後覺得自己快精神錯亂。

豬哥亮愛女心切，在片場怕穿著單薄的女兒受冷，不斷叮嚀她穿外套，2人拍完廣告，接著為商品拍型錄，謝金晶一時有所感，含著淚說：「這是我們父女睽違20多年來正式在棚內拍照。」豬哥亮打趣回：「又不是要拍妳的婚紗照。」化解悲傷氣氛。

謝金晶搶在農曆年前發行新專輯《為你貼心肝》，新歌不僅再度邀來師兄翁立友合唱，更搭配賀歲片《大釣哥》主題曲，她坦言錄音時心情緊張、壓力大，豬哥亮為此講述劇情幫助她理解，住院期間也細心聆聽每個版本，更誇讚：「我對自己的電影要求很嚴格，新歌很有感覺，很符合劇情。」更搞笑加封她為「大釣姐」。

(中時)