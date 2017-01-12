六輕監測數據疑消失 雲縣府：建請修法

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台塑六輕汙染排放監測數據疑似消失，引起環保團體關切，雲林縣環保局今天表示，建請中央修法，遏止故意切換為無效值的行為。

台塑六輕煙囪排放汙染由連續監測系統（CEMS）把關，環保團體發現去年1至11月有2萬5000筆超標數據，官方數據卻疑似「消失」，且雲林縣環保局在去年僅開出1筆新台幣10萬元罰單，令人質疑。

雲林縣環保局指出，連續自動監測系統(CEMS)監測數據包含有效數據、超限數據、校正數據、維護保養數據、停止操作（製程）等。

去年度發現台塑石化公司麥寮一廠公用廠進行開車，依規定將監測數據切換為維護保養，經雲林縣環保局查核，氧氣濃度監測值小於8%，記載溫度也落在許可核定登載的操作溫度範圍內，判定為正常操作。

雲林環保局並指出，但是經查核，氮氧化物（NOX）超出操作許可證的標準，立即依違反空氣污染防制法第24條處分。

雲林環保局表示，查核監測數據也發現，有些工廠利用有效值需達85%以上的漏洞，將監測數值切換到無效，已建議環保署應修正法令，以遏止故意切換為無效值的行為。

對於環保團體的數據疑慮，雲林縣環保局也表示，其中多為儀器校正、保養或製程停車，將重新檢視所有數據，並依規定辦理。1060112

(中央社)