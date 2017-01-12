吳阿明辭世 蘇嘉全：深表不捨與感念

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立法院長蘇嘉全今天表示，對自由報系董事長吳阿明辭世表示哀悼；吳阿明以堅強的意志力發揚本土意識，令人無限敬佩，對吳阿明的辭世深表不捨與感念。

自由時報今天指出，報系董事長吳阿明於1月8日上午在家中安詳離世，享壽93歲。蘇嘉全今天發佈新聞稿，對於吳阿明日前辭世，表達誠摯的哀悼與敬意。

蘇嘉全說，吳阿明一生淡泊名利，豁達自然，以行動實踐「台灣優先、自由第一」的立報宗旨，並積極捍衛言論自由的價值。吳阿明一生熱愛台灣，以堅強的意志力發揚本土意識，令人無限敬佩，對吳阿明的辭世深表不捨與感念。1060112

(中央社)