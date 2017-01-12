美準國務卿提對台承諾與一中 陸：矛盾
針對美國準國務卿提勒森在聽證會上提及美方對台重要承諾和「一中」政策，中國大陸外交部發言人陸慷今天說，「台灣關係法」有違美方的「一中」承諾，提勒森的說詞有矛盾。
提勒森（Rex Tillerson）美東時間11日在聯邦參議院任命聽證會上說，美國透過「台灣關係法」與「六項保證」對台灣許下重要承諾，必須不斷重申這些承諾，讓台灣清楚知道「我們（美國）會履行承諾」。
至於美國的「一個中國」政策，提勒森則表示，「我不知道有任何要改變『一中』立場的計畫。」
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷回應中央社記者提問時說，美國的「台灣關係法」和所謂的「六項保證」，嚴重違反美方基於中美三個聯合公報做出的「一個中國」承諾。
陸慷表示，提勒森上述說法「確實是有矛盾的」。
另外，對於提勒森批評中國大陸在南海造島建礁是非法行為，陸慷說：「就像美方一樣，中方也完全有權利在自己的領土上從事自身主權範圍內的任何正常的活動，這是無可非議的。」
他表示，南海問題已降溫，並重回雙軌解決思路，也就是大陸與直接當事方透過磋商談判和平解決爭議，大陸與東南亞國家協會（ASEAN）成員共同維護本地區和平與穩定。大陸希望域外國家尊重這一共識。
陸慷提到，提勒森在聽證會上指出，中美之間存在分歧，也有很多共同利益和共識，不應當讓這些分歧掩蓋或妨礙中美在廣泛利益上推展的合作，「這點我們是贊成的」。1060112
(中央社)
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